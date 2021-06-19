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Собирается ли Украина вакцинировать детей от коронавируса — Ляшко

По словам главы Минздрава, на сегодня в стране нет вакцины, которая была бы разрешена для прививок детей

сегодня, 15:55
Автор:

Вечканова Елена

Количество заболевших коронавирусом украинцев в возрасте до 18 лет составляет 6% от общего числа пациентов. По словам руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, именно по этой причине приоритетность в прививках была отдана более старшему населению.

Собирается ли Украина вакцинировать детей от коронавируса — Ляшко

Украина потенциально готовится к вакцинации детей. Фото: Konstantin Yuganov

Ситуацию чиновник объяснил во время общего брифинга с депутатами партии "Слуга народа".

Сейчас отечественные медики чаще всего вакцинируют те категории людей, представители которых больше болеют, страдают от тяжелых последствий болезни или демонстрируют высокий уровень летального исхода болезни.

Вакцинация детей (предположительно, подросткового возраста) в Украине пока не запланирована, но потенциально Минздрав готовится и к этому этапу. Причину отсутствия реальных действий Виктор Ляшко объясняет тем, что нынче ни одна из разрешенных к использованию на территории Украины вакцин не имеет официального разрешения в инструкции на применение относительно несовершеннолетних.

При этом, как отметил чиновник, нынче из-за мутаций коронавирусных штаммов, COVID-19 стали чаще подхватывать более молодые люди. Также отмечаются очередные всплески заболеваний в различных странах мира. Раньше это была Индия, сейчас "горит" Южная Америка, также отмечается увеличение новых случаев коронавируса на территории России и Великобритании.

Вместе с этим Украина демонстрирует улучшение эпидемиологической картины. Регионы соответствуют показателям "зеленой" зоны, поэтому и было принято решение смягчить карантин. Все потому, что при постоянном карантине у людей появляются симптомы пандемической усталости. Чтобы сохранить как психоэмоциональные, так и экономические показатели населения в относительной норме, украинцам и уменьшили количество ограничений.

При этом Ляшко призвал население все равно придерживаться минимальных карантинных правил и обязательно вакцинироваться, если пришла ваша очередь.

Напомним, что в планах Минздрава — привить до конца лета 10 млн украинцев. По состоянию на 18 июня эта цифра почти достигла 2 млн человек. Поставки вакцин, по заверениям Ляшка, должны только увеличиваться, что поможет обеспечить потребности населения в препаратах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, можно ли делать противоковидные прививки беременным женщинам. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какое наказание планирует сделать Минздрав для мошенников, подделывающих документы касаемо вакцинации против COVID-19.


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/150476597039385
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