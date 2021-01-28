ВОЗ предупреждает о возможности еще одной пандемии из-за вируса NiV

Во Всемирной организации охраны здоровья сделали заявление о возможной пандемии, но уже не из-за коронавируса. Новой причиной может стать вирус Nipah или NiV. Об этом информирует издание The Guardian.

В ВОЗ заговорили о вирусе, который передается от летучих лис- фото: из открытых источников

Так, по словам источника, этот вирус был впервые выявлен в Малайзии еще в далеком 1999 году. После этого в Южной Азии произошла вспышка вируса Nipah или NiV и заболели сразу 12 человек. Известно, что он очень быстро распространяется. В целом, смертность от этого вируса может достигнуть от 40 до 75%. Эта болезнь протекает иногда вовсе без каких-либо симптомов. В самом страшном случае этот вирус может вызвать смертельный энцефалит. Сообщается, что до сих пор в мире нет лекарства от этого вируса.

Носителями данной инфекции могут быть летучие лисицы. Они обитают в Австралии, Новой Гвинее, Юго-Восточной Азии, Китае. Впервые вирус выявили у летучих лисиц в Африке. Людям эта болезнь передавалась после употребления фиников или же сока из финиковой пальмы. Оба продукта были загрязнены после контакта с летучими лисами, которые сидели на этих пальмах.

В связи со вспышкой вируса, ВОЗ рекомендует людям избегать любых контактов с зараженными вирусом NiV. Кроме того, постоянно мыть руки, а также не забывать о средствах личной гигиены.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Билл Гейтс предрек новую пандемию, которая будет в десять раз ужаснее коронавируса. По его словам, мир к такому не готов. Также сайт сообщал о том, что на территории Украины зафиксирован случай заражения хантавирусом. Больной рассказал о главных симптомах вируса.

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