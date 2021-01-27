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Билл Гейтс предрек новую пандемию, которая будет в десять раз ужаснее коронавируса

Мир не готов к следующей пандемии

сегодня, 18:41
Автор:

Гриниченко Дима

Американский миллиардер, основатель компании "Microsoft" и один из наиболее богатых людей планеты Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он сказал, что мир может потрясти новая пандемия, которая будет хуже коронавирусной инфекции в 10 раз, об этом Гейтс заявил в интервью изданию "Süddeutsche zeitung".

Билл Гейтс предрек новую пандемию, которая будет в десять раз ужаснее коронавируса

Билл Гейтс. Фото: Reuters

Миллиардер высказал мнение, что ситуация с коронавирусом приводит в ужас, но мир может потрясти более страшная пандемия, к которой мы будем не готовы.

Бизнесмен выразил надежду, что спустя два года ситуация в мире улучшится, а страны обзаведутся необходимым количество лекарств, создадут систему тестирования, проведут вакцинацию населения и примут все необходимы для защиты эпидемиологические меры.

Гейтс сказал, что коронавирус уже стал частью нашей повседневной жизни и сравнил его со стихийными бедствиями и торнадо, однако государства должны обеспечивать защиту своих граждан от подобного в будущем.

Предприниматель заявил, что странам необходимы новейшие системы тестирования, которые помогут оперативно выявить количество заболевших среди населения и нормализовать эпидемиологическую ситуацию.

В заключение Билл Гейтс сказал, что пандемия которонавируса ужасна, но следующая может оказаться хуже в разы. 

Справка: распространение вируса COVID-19 началось в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, эпидемия охватила практически все страны мира.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса. На сегодняшний день, в мире уже зафиксировано более 100 миллионов заболеваний.

Ранее "Комментарии" сообщали о дате начала вакцинации от коронавируса в Украине.

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Источник: https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-pandemie-bill-gates-impfstoff-interview-1.5187121?reduced=true
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