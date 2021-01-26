Какие болезни чаще всего развиваются после коронавируса

Длинный ковид или постковидный синдром – не одно конкретное следствие инфекции. Ученые из британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) заявили, что это признаки, которые могут развиваться во время или после коронавируса. Если они не проходят спустя 4-12 недель, то специалисты квалифицируют это как "длительный симптоматический COVID-19". Об этом пишет medrxiv.

Коронавирус последствия. Фото: 24tv.ua

Было проведено новое научное исследование, в ходе которого эксперты проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании.

Из них почти 30 процентов были госпитализированы повторно, 12 процентов – умерли.

Какие болезни чаще всего возникают из-за коронавируса

Чаще всего у пациентов были заболевания дыхательной системы – у 29,6 процентов. Если верить данным, то на 1000 человек, которых выписали после коронавируса в течении года:

• сахарный диабет развивается у 29;

• тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая сердечная недостаточность и другие) возникли у 66;

• хроническая болезнь почек зарегистрирована у 15;

• хроническая болезнь печени развивается у 4.

Ученые отмечают, что даже после выписки из больницы у людей могут быть поражения различных органов. Нужно установить факторы риска постковидного синдрома, чтобы пациент смог получить целенаправленное лечение.

Как сообщало издание "Комментарии", самый страшный из трех сценариев развития пандемии. В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!