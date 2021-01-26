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Какие болезни чаще всего развиваются после коронавируса

Чаще всего у пациентов встречались болезни дыхательной системы – у 29,6 процентов

сегодня, 16:45
Автор:

Любовь Блажко

Длинный ковид или постковидный синдром – не одно конкретное следствие инфекции. Ученые из британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) заявили, что это признаки, которые могут развиваться во время или после коронавируса. Если они не проходят спустя 4-12 недель, то специалисты квалифицируют это как "длительный симптоматический COVID-19". Об этом пишет medrxiv. 

Какие болезни чаще всего развиваются после коронавируса

Коронавирус последствия. Фото: 24tv.ua

Было проведено новое научное исследование, в ходе которого эксперты проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании. 

Из них почти 30 процентов были госпитализированы повторно, 12 процентов – умерли. 

Какие болезни чаще всего возникают из-за коронавируса

Чаще всего у пациентов были заболевания дыхательной системы – у 29,6 процентов. Если верить данным, то на 1000 человек, которых выписали после коронавируса в течении года: 

сахарный диабет развивается у 29;

тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая сердечная недостаточность и другие) возникли у 66;

хроническая болезнь почек зарегистрирована у 15;

хроническая болезнь печени развивается у 4.

Ученые отмечают, что даже после выписки из больницы у людей могут быть поражения различных органов. Нужно установить факторы риска постковидного синдрома, чтобы пациент смог получить целенаправленное лечение. 

Как сообщало издание "Комментарии", самый страшный из трех сценариев развития пандемии. В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.


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Источник: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.21249885v1.full
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