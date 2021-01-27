В Правительстве определились с датой начала вакцинации против коронавируса в Украине

Вакцинация против коронавируса в Украине должна начаться уже в феврале. Об этом сегодня, 27 января, на заседании Правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Вакцина против коронавируса. Фото: CHILEBIO.CL

По словам главы Правительства, сегодня в стране утвердили два договора управляемого доступа (Managed Entry Agreements), благодаря которым наша страна сможет без проблем закупать все необходимые препараты. Шмыгаль отмечает, что благодаря этим документам Украина сможет проводить прямые переговоры с производителями лекарств, чтобы потом покупать все необходимые препараты. Эту практику успешно воплощают в жизнь США, Великобритания, Франция, Польша, Италия и другие страны.

Чтобы подобная процедура заработала в Украине, необходимо, чтобы Верховная Рада поддержала соответствующие изменения в законодательстве.

В то же время, издание The Economist опубликовало результаты исследования, согласно которым вакцинация против коронавируса в Украине станет доступной для всех граждан не раньше 2023 года. Кроме Украины поздний доступ к вакцинам появится еще у 85 стран.

Все дело в том, что бедные страны, в перечень которых попала и Украина, вероятнее всего получат вакцину через инициативу COVAX. Первые дозы препарата в 2021 году смогут получить только медработники, а вот всем остальным придется ждать еще около двух лет.

Ранее "Комментарии" писали, что Денис Шмыгаль рассказал о деталях плана действий Правительства по проведению вакцинации населения. По словам Шмыгаля, у Правительства есть четкий план по проведению вакцинации, подписаны контракты на необходимое для всех желающих количество вакцин, а также подготовлена необходимая логистическая инфраструктура, для начала кампании по вакцинации уже в феврале. Дорожная карта вакцинации, которую разработал Кабмин, включает в себя пять этапов для разных категорий граждан.

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