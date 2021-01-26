Шмыгаль рассказал о пяти этапах вакцинации от коронавируса

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Оленка Клочко
Сегодня в зале Верховной Рады Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о деталях плана действий Правительства по проведению вакцинации населения. Соответствующее сообщение Глава Кабмина опубликовал в своем официальном канале Telegram.
Вакцина против коронавируса. Фото: из открытых источников
По словам Шмыгаля, у Правительства есть четкий план по проведению вакцинации, подписаны контракты на необходимое для всех желающих количество вакцин, а также подготовлена необходимая логистическая инфраструктура, для начала кампании по вакцинации уже в феврале.
Дорожная карта вакцинации, которую разработал Кабмин, включает в себя пять этапов для разных категорий граждан.
Первый. Будет проводиться при помощи более пятиста специальных мобильных бригад. Предусматривает вакцинацию людей с критическим риском инфицирования: медработники и медперсонал, работающие с больными "ковид"; граждане, проживающие в домах престарелых; военнослужащие ООС, находящиеся на передовой.
Всего: 367 тыс человек.
Второй и все последующие этапы пройдут в 4000 тысячах прививочных пунктов. Здесь предполагается вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники; люди старше 80 лет, другие медработники.
Всего: 2 млн 540 тыс человек.
Третий этап. Вакцинация граждан с высоким уровнем инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержанию жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие.
Всего: 7 млн 200 тыс человек.
Четвертый этап. Люди с повышенным уровнем инфицирования: в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории.
Пятый этап предусматривает вакцинацию всех остальных граждан.
Правительство надеется охватить не менее 50% населения до конца 2022 года.
По словам Главы Кабмина, Украина имеет несколько источников получения вакцин: глобальная инициатива COVAX (8-16 млн доз), решения которой пока ожидает Украина для получения в феврале 100-200 тысяч вакцин Pfizer-BioNTech. Также в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцины от AstraZeneca, Novavax и Sanofi.
Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 тыс доз вакцины Sinovac (964 млн грн), 700 тысяч доз которой мы ожидаем уже через три недели.
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