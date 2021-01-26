На территории Украины зафиксирован случай заражения хантавирусом

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Кириєнко Анна
Житель из Львовской области попал в больницу с плохим самочувствием. Позже анализы показали, что у больного — редкая для Украины болезнь — хантавирус. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Украинец заразился хантавирусом - подробности. Фото: cdn.ru
Мужчина жаловался на повышенную температуру, незначительные кровоизлияния, боли по всему телу, уменьшение количества мочи.
Больной сообщил врачам, что накануне имел контакт с грызунами. Однако медики успокаивают и уверяют, что это единичный случай, и о массовой передаче инфекции от человека к человеку не идет речи.
Врач дала несколько рекомендаций, чтобы уберечься от данной болезни. Прежде всего при работе в местах, где могут скрываться грызуны, стоит одевать перчатки. Также необходимо не забывать термически обрабатывать продукты, купленные в магазине или на рынке.
Напомним, что хантавирус — это инфекция, которой можно заразиться при контакте с грызунами или через их экскременты, слюну или мочу.
Ранее несколько случаев хантавируса были зафиксированы в Европе. Первое инфицирования подтвердили в немецкой клинике "Шарите". Инфицированной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую отправили в госпиталь с почечной недостаточностью.
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