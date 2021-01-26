На территории Украины зафиксирован случай заражения хантавирусом

Житель из Львовской области попал в больницу с плохим самочувствием. Позже анализы показали, что у больного — редкая для Украины болезнь — хантавирус. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Украинец заразился хантавирусом - подробности. Фото: cdn.ru

Мужчина жаловался на повышенную температуру, незначительные кровоизлияния, боли по всему телу, уменьшение количества мочи.

Больной сообщил врачам, что накануне имел контакт с грызунами. Однако медики успокаивают и уверяют, что это единичный случай, и о массовой передаче инфекции от человека к человеку не идет речи.

"У больного был контакт с грызунами при выполнении работ в месте, где они находились. Сначала было подозрение на лептоспироз (инфекционная болезнь. — Ред), из-за сходства клинических признаков. Далее думали на геморрагическую лихорадку (название течения некоторых вирусных болезней. — Ред ). при обследовании проверили и на хантавирус, что, собственно, и подтвердилось", — рассказала инфекционист Наталья Тимко, которая лечила пациента с необычной болезнью.

Врач дала несколько рекомендаций, чтобы уберечься от данной болезни. Прежде всего при работе в местах, где могут скрываться грызуны, стоит одевать перчатки. Также необходимо не забывать термически обрабатывать продукты, купленные в магазине или на рынке.

Напомним, что хантавирус — это инфекция, которой можно заразиться при контакте с грызунами или через их экскременты, слюну или мочу.

Ранее несколько случаев хантавируса были зафиксированы в Европе. Первое инфицирования подтвердили в немецкой клинике "Шарите". Инфицированной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую отправили в госпиталь с почечной недостаточностью.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, почему пожилые люди должны пить больше чая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!