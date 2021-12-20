logo

BTC/USD

48795.30

ETH/USD

4019.13

LTC/USD

153.60

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина ВОЗ: Omicron быстро распространяется и заражает вакцинированных
commentss НОВОСТИ Все новости

ВОЗ: Omicron быстро распространяется и заражает вакцинированных

Новый штамм распространяется значительно быстрее чем штамм Delta

20 декабря 2021, 18:42
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Штамм коронавируса Omicron распространяется быстрее, чем штамм Delta, и вызывает инфекции у людей, которые уже вакцинированы или выздоровели от болезни COVID-19. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters.

ВОЗ: Omicron быстро распространяется и заражает вакцинированных

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - Reuters

"Сейчас есть доказательства того, что Omicron распространяется гораздо быстрее, чем вариант Delta. И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на брифинге для журналистов, состоявшемся в ее новом здании штаб-квартиры.

Как сообщали ранее "Комментарии", компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от быстрого распространения варианта Omicron. Производитель вакцины сказал, что решение сосредоточиться на текущей вакцине, мРНК-1273, отчасти было обусловлено тем, как быстро распространяется недавно открытый штамм. Компания все еще планирует разработать вакцину специально для защиты от Omicron, которую она надеется опробовать в начале следующего года. Компания заявила, что курс ее вакцины с двумя дозами генерировал низкие нейтрализующие антитела против варианта Omicron, но бустерная доза 50 микрограмм увеличивала нейтрализующие антитела против варианта в 37 раз.

Также "Комментарии" писали, что некоторые чиновники по здравоохранению выражают сдержанный оптимизм по поводу того, что штамм Omicron может стать значительным шагом в переходе пандемии к эндемии, а один эксперт назвал результаты начальных исследований "идеальной ситуацией для вируса".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/omicron-spreading-infecting-vaccinated-who-2021-12-20/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!