ВОЗ: Omicron быстро распространяется и заражает вакцинированных

Штамм коронавируса Omicron распространяется быстрее, чем штамм Delta, и вызывает инфекции у людей, которые уже вакцинированы или выздоровели от болезни COVID-19. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - Reuters

"Сейчас есть доказательства того, что Omicron распространяется гораздо быстрее, чем вариант Delta. И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно ", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на брифинге для журналистов, состоявшемся в ее новом здании штаб-квартиры.

Как сообщали ранее "Комментарии", компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от быстрого распространения варианта Omicron. Производитель вакцины сказал, что решение сосредоточиться на текущей вакцине, мРНК-1273, отчасти было обусловлено тем, как быстро распространяется недавно открытый штамм. Компания все еще планирует разработать вакцину специально для защиты от Omicron, которую она надеется опробовать в начале следующего года. Компания заявила, что курс ее вакцины с двумя дозами генерировал низкие нейтрализующие антитела против варианта Omicron, но бустерная доза 50 микрограмм увеличивала нейтрализующие антитела против варианта в 37 раз.

Также "Комментарии" писали, что некоторые чиновники по здравоохранению выражают сдержанный оптимизм по поводу того, что штамм Omicron может стать значительным шагом в переходе пандемии к эндемии, а один эксперт назвал результаты начальных исследований "идеальной ситуацией для вируса".

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