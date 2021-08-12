ВОЗ начала эксперименты с новыми препаратами от коронавируса

Весь мир затаил дыхание в ожидании новой вспышки коронавируса, которую исследователи прогнозируют уже этой осенью. Всемирная организация здравоохранения начала тестирования трех новых препаратов против коронавируса на госпитализированных пациентах. В испытаниях участвуют более 600 больниц в 52 странах мира, пишет The Guardian.

Коронавирус, фото с открытых источников

В пресс-службе ВОЗ уточнили, что речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб — у них был обнаружен потенциал к снижению риска летального исхода у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Препараты имеют сильное действие. Артесуант обычно используется во время лечения болезни малярии, иматиниб — в некоторых случаях онкологиии, а инфликсимаб — в заболеваниях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит и болезнь Крона, отмечает издание.

В Украине сегодня, 12 августа, зарегистрировали 1 247 новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", п очему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса. Пока процесс вакцинации против коронавируса в Украине является сугубо добровольным.



Также портал "Комментарии" информировал, что в одной из областей Украины детей начали прививать от коронавируса . В Кировоградской области сделали 13 прививок детям 12-17 лет из городов Кропивницкий, Александрия, Новомиргород и Малая Виска. 9 детей получили первую дозу, 4 ребенка — вторую дозу вакцины Pfizer.





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