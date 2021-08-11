В одной из областей Украины детей начали прививать от коронавируса

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Хмільовська Інна
В Украине начали вакцинировать детей от COVID-19. Так, в Кировоградской области сделали 13 прививок детям 12-17 лет из городов Кропивницкий, Александрия, Новомиргород и Малая Виска. 9 детей получили первую дозу, 4 ребенка — вторую дозу вакцины Pfizer. Об этом Общественному рассказала главная санитарный врач региона Надежда Оперчук. Это данные на утро 11 августа.
Вакцинация детей от коронавируса, фото с открытых источников
За сутки 10 августа прививали 3 детей с Кропивницкого и Александрии.
Двое 17-летних воспитанников Новомиргородского психоневрологического интерната первую дозу вакцины получили в апреле. Согласие на прививку получили от опекунов, рассказала руководитель отдела областного департамента здравоохранения Антонина Кодрул.
"Дети привиты вакциной Pfizer. В инструкции вакцины указано, что прививки с 16 лет разрешено. Это социальное заведение, всех воспитанников которых должны были вакцинировать. Тем более были разрешения опекунов. Если бы опекуны не предоставили разрешение, тогда, конечно, не прививали бы", — сказала Антонина Кодрул.
Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Утром, 11 августа, коронавирус подтвердили в 20796 жителей Кировоградской области, среди которых 712 детей и 1512 медработников. Выздоровели 19772 человек, среди которых 694 ребенка и 1482 медицинских работников. От осложнений заболевания умерли 862 человек, среди которых 4 детей и 27 медиков.
Стоит отметить, что впервые вакцинировать детей начали в Одесской области.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса. Пока процесс вакцинации против коронавируса в Украине является сугубо добровольным.
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