Вакцинироваться от коронавируса придется каждый год — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что человечеству придется ежегодно вакцинироваться от коронавируса. Такое мнение политик высказала после заседания с представителями Еврокомиссии и компаний-разработчиков препаратов против COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Меркель сравнила коронавирус с гриппом. Фото из открытых источников

Свое предположение Меркель объяснила частыми мутациями вируса, через которые появляются все новые и новые штаммы заболевания — например, более заразный "британский" или "африканский". По ее убеждению, коронавирус в конце концов станет чем-то вроде гриппа, от которого граждане разных стран также прививаются ежегодно. Скорее всего, убеждена представитель немецкого правительства, кампания по вакцинации от коронавируса не ограничится только 2021 годом.

Также Ангела Меркель подробно объяснила, почему в странах Европейского Союза кое-где имеются задержки с поставками необходимых препаратов для проведения прививок от COVID 19. Канцлер отметила, что ЕС имеет меньше мощностей для производства и распространения вакцины, чем те же Соединенные Штаты, а также значительно больше заботится о защите персональных данных лиц, которые собираются прививаться.

В противовес этим словам она привела пример Израиля, в котором массовая вакцинация происходит довольно быстрыми темпами. Представители израильского правительства согласились получить большее количество доз вакцины от коронавируса, зато значительно открыв доступ компании и обществу к данным о проведении прививок.



Несмотря на это, Меркель пообещала, что Германия все равно будет обеспечена вакциной в достаточном количестве, чтобы каждый житель страны мог вакцинироваться до окончания августа 2021.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса ориентировочно начнется 15 февраля.

Также на портале можно узнать, по каким причинам президента Зеленского и еще нескольких должностных лиц могут вакцинировать вне очереди.

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