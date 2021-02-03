Африканский и не только: о каких штаммы коронавируса уже известно медикам

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Таисия Ерохина
В Сети после оживленного обсуждения британского штамма коронавируса начали опасаться нового вида инфекции, которую недавно обнаружили в Африке. Но так называемый "африканский коронавирус" является лишь одним из очередных новых штаммов COVID-19. Об этом сказал врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.
Какие штаммы коронавируса на данный момент существуют. Фото из открытых источников
Как сообщил медик, пока известно о шести штаммах коронавируса: южноафриканский, бразильский, североамериканский, немецкий, турецкий и британский.
На данный момент ученые не могут точно сказать, какой из этих видов несет наибольшую опасность или же вообще людям не следует беспокоиться из-за подобных мутаций коронавируса. Жиравецкий отметил, что некоторые из перечисленных выше штаммов могут быстрее распространяться. Однако, вероятно, мутированная инфекция будет протекать так же, как уже относительно известный медикам коронавирус.
Напомним, врач назвал суммы, которые придется отдать на лечение коронавирусной инфекции в Украине. Медик объяснил, когда лечение коронавируса в Украине стоит 2000-3000 грн, а в каком случае пациенту придется потратить от 30 до 60 000 грн.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учеными раскрыты слабые места коронавируса, ведь, как оказалось, внешняя оболочка SARS-CoV-2 очень уязвима. Так, немецкие ученые исследовали строение коронавируса и пришли к выводу, что этот вирус имеет некоторые уязвимые места. Несмотря на уязвимое место, вирус все равно остается очень сильным. И этому есть объяснение.
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