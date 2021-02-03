Африканский и не только: о каких штаммы коронавируса уже известно медикам

В Сети после оживленного обсуждения британского штамма коронавируса начали опасаться нового вида инфекции, которую недавно обнаружили в Африке. Но так называемый "африканский коронавирус" является лишь одним из очередных новых штаммов COVID-19. Об этом сказал врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.

Какие штаммы коронавируса на данный момент существуют. Фото из открытых источников

Как сообщил медик, пока известно о шести штаммах коронавируса: южноафриканский, бразильский, североамериканский, немецкий, турецкий и британский.

На данный момент ученые не могут точно сказать, какой из этих видов несет наибольшую опасность или же вообще людям не следует беспокоиться из-за подобных мутаций коронавируса. Жиравецкий отметил, что некоторые из перечисленных выше штаммов могут быстрее распространяться. Однако, вероятно, мутированная инфекция будет протекать так же, как уже относительно известный медикам коронавирус.

"Если говорить о тяжести течения заболевания, то я не думаю, что она сильно меняется, — считает врач. — Течение и лечение будут достаточно похожи, как и при обычном коронавирусе".

Напомним, врач назвал суммы, которые придется отдать на лечение коронавирусной инфекции в Украине. Медик объяснил, когда лечение коронавируса в Украине стоит 2000-3000 грн, а в каком случае пациенту придется потратить от 30 до 60 000 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учеными раскрыты слабые места коронавируса, ведь, как оказалось, внешняя оболочка SARS-CoV-2 очень уязвима. Так, немецкие ученые исследовали строение коронавируса и пришли к выводу, что этот вирус имеет некоторые уязвимые места. Несмотря на уязвимое место, вирус все равно остается очень сильным. И этому есть объяснение.

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