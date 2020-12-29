Вакцинация не спасет - в ВОЗ предупредили о дальнейшей мутации коронавируса

Представители Всемирной организации охраны здоровья пришли к выводам о том, что коронавирусная пандемия этого года была не самой крупной из последующих. Людям необходимо будет приспособиться к COVID-реалиям.

По словам экспертов ВОЗ рано или поздно из-за вакцинации, на вирус, ставший причиной эпидемии в мире, выработается коллективный иммунитет, а заболевание как таковое станет эндемическим, то есть присущим для определенных регионов.

В то же время, ВОЗ предупреждает о том, что SARS-CoV-2, как и предыдущие четыре из семейства коронавирусов, будет видоизменяться и приспосабливаться к новым условиям, а значит даже вакцинирование не спасет от подобных пандемий в будущем.

Ранее "Комментарии" писали о том, что выявленная в Африке разновидность коронавируса под названием 501.V2, способна сканировать защитные силы организма любого человека и выявлять в иммунитете "бреши", а значит может вести себя более агрессивно, чем коронавирус, который вызвал пандемию в этом году. Такое заявление сделал для СМИ гендиректор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей. По ее словам, 501.V2, атакуя организм человека, "изучает" ответ иммунитета и выискивает наиболее уязвимые места. Поэтому ученые ожидают, что уже совсем скоро этот вариант COVID-19 станет "родителем" целой группы агрессивных штаммов коронавируса, так как, переходя от человека к человеку, он продолжает мутировать.

Кроме того, порталу станет известно о том, что иммунитет человека, перенесшего вирус SARS-CoV-2, имеет силы сопротивляться внедрению вируса в среднем 8 месяцев. К таким выводам пришли австралийские исследователи, проведя ряд наблюдений. Результаты опытов опубликованы в журнале Science Immunology.





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