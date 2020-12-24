Обнаруженный в ЮАР новый штамм коронавируса может выявлять слабые места иммунной системы человека

Выявленная в Африке разновидность коронавируса под названием 501.V2, способна сканировать защитные силы организма любого человека и выявлять в иммунитете "бреши", а значит может вести себя более агрессивно, чем коронавирус, который вызвал пандемию в этом году. Такое заявление сделал для СМИ гендиректор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

По ее словам, 501.V2, атакуя организм человека, "изучает" ответ иммунитета и выискивает наиболее уязвимые места. Поэтому ученые ожидают, что уже совсем скоро этот вариант COVID-19 станет "родителем" целой группы агрессивных штаммов коронавируса, так как, переходя от человека к человеку, он продолжает мутировать.

Грей обратила внимание, что это вполне естественное поведение для вирусов, но 501.V2 уже показал, до какой степени может быть агрессивным и приспосабливающимся к любым условиям.

Ранее "Комментарии" писали о том, что иммунитет человека, перенесшего вирус SARS-CoV-2, имеет силы сопротивляться внедрению вируса в среднем 8 месяцев. К таким выводам пришли австралийские исследователи, проведя ряд наблюдений. Результаты опытов опубликованы в журнале Science Immunology.

Кроме того, порталу стало известно, что мутировавшая британская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 более контагиозна для людей не старше 60 лет. В то же время, по словам представителей Центра общественного здоровья, у ученых нет достоверной информации о тяжести протекании заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать.





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