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Ученые выяснили срок сохранения иммунитета после заражения коронавирусом

В исследованиях принимали участие 25 человек

23 декабря 2020, 23:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Иммунитет человека, перенесшего вирус SARS-CoV-2, имеет силы сопротивляться внедрению вируса в среднем 8 месяцев. К таким выводам пришли австралийские исследователи, проведя ряд наблюдений. Результаты опытов опубликованы в журнале Science Immunology.

Ученые выяснили срок сохранения иммунитета после заражения коронавирусом

Так, известно о том, что группа медиков, возглавляемая доцентом Университета Монаша в Мельбурне Менно ван Зельма следила за протеканием болезни и постинфекционным периодом 25 больных коронавирусом. За состоянием их здоровья наблюдали с четвертого дня болезни и по 242-й день.

Исследование проводилось за счет забора крови и исследования ее образцов. Результаты анализов показали, что на 20 день после инфицирования количество антител, которые выработала иммунная система в борьбе с болезнью, начало падать, но в то же время, они сохранялись и распознавали частицы вируса еще в течение восьми месяцев. 

Медики подчеркивают, что из-за особенностей организма некоторые люди могут заболеть заново. Речь идет о тех людях, у кого после инфицирования иммунитет к вирусу не появляется, а значит организм не в состоянии противодействовать системному заболеванию при повторном заражении. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал совет Слуге народа Юрию Камельчуку, отличившемуся диссидентскими взглядами на эпидемию коронавируса в Украине и называющему Covid-19 "выдумкой".

Кроме того, порталу стало известно о том, что Мутировавшая британская разновидность коронавируса  SARS-CoV-2 более контагиозна для людей не старше 60 лет. В то же время, по словам представителей Центра общественного здоровья, у ученых нет достоверной информации о тяжести протекании заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать. 



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Источник: https://immunology.sciencemag.org/
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