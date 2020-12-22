Степанов дал совет ковид-диссиденту нардепу Юрию Камельчуку по поводу его отрицания коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал совет Слуге народа Юрию Камельчуку, отличившемуся диссидентскими взглядами на эпидемию коронавируса в Украине и называющему Covid-19 "выдумкой". По словам министра, он не будет переубеждать народного избранника на словах, а предложит отдежурить в отделении интенсивной терапии и реанимации любой больницы, которая принимает пациентов, больных Covid-19.
Ранее член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук откровенно признался в своем отношении к коронавирусу и вакцине. Кроме коронавируса, народный депутат пояснил, почему выступает против абортов и проституции и как на такую его позицию повлияли ведические науки.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Минздрав инициировал усиление ответственности за нападение на медработников. Предполагается, что бригады экстренной медицинской помощи в Украине начнут сопровождать представители полиции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, после коррективы законодательства Украины в сфере медицинского обслуживания, а также согласований с экспертами, в Совет для рассмотрения уже внесли соответствующий законопроект.
Кроме того, порталу стало известно о том, что мутировавшая британская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 более контагиозна для людей не старше 60 лет. В то же время, по словам представителей Центра общественного здоровья, у ученых нет достоверной информации о тяжести протекании заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать.
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