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Главная Новости Общество медицина Скорую помощь в Украине начнет сопровождать полиция - Степанов
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Скорую помощь в Украине начнет сопровождать полиция - Степанов

Степанов, как все его подчинённое ему ведомство, надеется на положительное рассмотрение вопроса

сегодня, 18:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Минздрав инициировал усиление ответственности за нападение на медработников. Предполагается, что бригады экстренной медицинской помощи в Украине начнут сопровождать представители полиции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, после коррективы законодательства Украины в сфере медицинского обслуживания, а также согласований с экспертами, в Совет для рассмотрения уже внесли соответствующий законопроект. Степанов, как и Министерство здравоохранения, надеется на быстрое и положительноей рассмотрение законодательного акта.

Скорую помощь в Украине начнет сопровождать полиция - Степанов

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что представитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что максимальное число больных коронавирусной инфекцией прогнозируется на январь следующего года. Продлится явление до середины февраля. К подобной мысли пришли и международные эксперты. По мнению Кузина, учитывая уровень заболеваемости за предыдущие дни, можно смело говорить о том, что тотального карантина стране не избежать.

Кроме того, портал стало известно о том, что глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что лично проверял функционал колл-центра подопечного ему ведомства по борьбе с коронавируса, и один раз не смог дозвониться. Об этом случае он рассказал сам. По его словам, в случае загруженности звонками операторов, приходится ждать до пары минут. Степанов якобы не дождался, но уже в течение нескольких минут ему перезвонили, представившись оператором контакт-центра МЗ. Причем министр подчеркивает, что звонил не с его собственного номера, известного многим работникам медицины, а с чужого.



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/?ti=as
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