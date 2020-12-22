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Главная Новости Общество медицина ЦОЗ Украины рассказал, для кого опасен новый "британский" штамм коронавируса
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ЦОЗ Украины рассказал, для кого опасен новый "британский" штамм коронавируса

Данные предоставил Центр общественного здоровья Украины

сегодня, 00:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Мутировавшая британская разновидность коронавируса  SARS-CoV-2 более контагиозна для людей не старше 60 лет. В то же время, по словам представителей Центра общественного здоровья, у ученых нет достоверной информации о тяжести протекании заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать. 

ЦОЗ Украины рассказал, для кого опасен новый "британский" штамм коронавируса

Ранее "Комментарии" писали о том, что власти Соединенного королевства Великобритании сообщили мировой общественности о выявлении нового штамма коронавируса на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выступление Министра здравоохранения Туманного Альбиона господина Мэтта Генкока. 

Кроме того, порталу стало известно, что Великобритания определила новый вариант коронавируса, который может быстрее передаваться, но при этом врачи говорят и о вероятности уменьшения смертности. Об этом сообщает CNN сегодня, 21 декабря.



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Источник: https://phc.org.ua/news/scho-vidomo-pro-noviy-shtam-sars-cov-2-yakiy-viyavleno-u-velikiy-britanii?fbclid=IwAR0p3_h0ZUv4WysxcZp9pxwEXuHy4K4-0rIBVjt0oIYQPIzltjSRF88CBvM
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