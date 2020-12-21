Как новый вид коронавируса может отразиться на уровне смертности: ответ медиков

Великобритания определила новый вариант коронавируса, который может быстрее передаваться, но при этом врачи говорят и о вероятности уменьшения смертности. Об этом сообщает CNN сегодня, 21 декабря.

Фото: www.who.int

Так, новый вариант коронавируса уже получил название – VUI-202012/01. Пока ученые ищут дополнительную информацию об этом штамме, его влияние уже ощущается. Кроме того, несколько стран ввели ограничения для путешественников из Великобритании.

Крис Уитти, главный врач Англии, заявил, что пока нет никаких доказательств того, что на данный момент новый вариант более смертоносен. В этот уикенд проводились "срочные работы" по изучению последствий для смертности.

"Мы не наблюдаем какой-либо повышенной вирулентности (клинической серьезности) или каких-либо серьезных изменений в спайковом белке, которые снизили бы эффективность вакцины — пока что", — сказал Джулиан Танг, клинический вирусолог из Университета Лестера.

Многие эксперты отмечали, что повышение передаваемости некоторых вирусов может сопровождаться снижением вирулентности и смертности. Это может означать, что этот вариант менее смертоносен, хотя пока рано говорить об этом.

"Новые вирусы со временем адаптируются к новому хозяину — со снижением смертности и, возможно, увеличением передаваемости", — отметил Тан.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, появление нового штамма коронавируса в Европе вызвало взрыв в информационном пространстве. Чем опасен новый вариант инфекции и кто оказался в зоне риска, подробно пояснил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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