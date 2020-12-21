Новый вариант коронавируса: почему возник и кто в группе риска

Появление нового штамма коронавируса вызвало взрыв в информационном пространстве. Чем опасен новый вариант инфекции, рассказал Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Фото из открытых источников

За последние недели Великобритания столкнулась с быстрым распространением COVID-19 в Юго-Восточной Англии, что обусловило усиление эпидемиологических и вирусологических расследований. Так, 14 декабря 2020 года британские власти сообщили, что в результате обнаружен новый вариант SARS-CoV-2, носителями которого в то время было не менее 1000 человек.

Как объясняет ЦОЗ, новый вариант SARS-CoV-2 определяется множественными мутациями белков-шипов — в очень важной и неожиданной части вируса. Некоторые из этих мутаций уже были обнаружены в других регионах мира, но о таком их сочетание вне Великобритании пока не сообщали. В настоящее время около 30 стран Европы уже прекратили сообщение с Великобританией, чтобы предотвратить распространение нового штамма вируса.

Что сейчас известно о новом штамме коронавируса:

— новый вариант SARS-CoV-2 значительно легче передается между людьми (с прогнозируемым ускорением передачи до 70%);

— возникновение нового штамма вируса не связано с вакцинацией от COVID-19. Новый штамм появился в сентябре 2020 года, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года;

— пока нет доказательств того, что он является более смертоносным или влияет на действие вакцины или лечения.

Существует две версии возникновения мутаций. Первая — это длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией, которая может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью. Второй сценарий: процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных-хозяев. В ЦОЗ отметили, что есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании.

Как отмечается в сообщении, на данный момент нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанные с этим вариантом коронавируса. Пока нет и доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечения. Однако отмечается, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

Как сообщалось, врач предупредила о начале пандемического цикла в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!