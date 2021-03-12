Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее будут применять в Украине

Вакцина от коронавируса американской компании Novavax оказалась эффективной на 96,4% против исходного штамма, а против британского – на 86,3%. Об этом сообщает Reuters.



Novavax (фото из открытых источников)

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Так, в исследовании, которое было проведено в Великобритании, приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, старше 65 лет были 27% из них. Вакцина показала 100% эффективность в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти.

Тем временем Украина уже договорилась о поставках вакцины Novavax. Министр здравоохранения України Максим Степанов уже анонсировал поставки вакцины от коронавируса NovaVax. Компания предоставит Украине 10 млн доз вакцин.

Напомним, с 11 марта, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании,

Уточняется, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов. "Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", — говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca . В частности, Австрия — после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

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