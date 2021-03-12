Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее будут применять в Украине

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Ольга Чародий
Вакцина от коронавируса американской компании Novavax
оказалась эффективной на 96,4% против исходного штамма, а против британского –
на 86,3%. Об этом сообщает Reuters.
Novavax (фото из открытых источников)
Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Так, в исследовании, которое было проведено в Великобритании, приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, старше 65 лет были 27% из них. Вакцина показала 100% эффективность в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти.
Тем временем Украина уже договорилась о поставках вакцины
Novavax. Министр здравоохранения України Максим Степанов уже анонсировал
поставки вакцины от коронавируса NovaVax. Компания предоставит Украине 10 млн
доз вакцин.
Уточняется, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов. "Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", — говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия — после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.
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