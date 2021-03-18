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Главная Новости Общество медицина В Японии разработали Covid-тест, который выявляет новые штаммы коронавируса
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В Японии разработали Covid-тест, который выявляет новые штаммы коронавируса

С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию

сегодня, 18:49
Автор:

Лиза Снисар

Японская компания Shimadzu, которая занимается выработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на Covid-19. С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию. Об этом сообщает NHK 18 марта.

В Японии разработали Covid-тест, который выявляет новые штаммы коронавируса

Тест на коронавирус - фото из открытых источников

В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на вирус, но также выяснить, не мутировал ли обнаруженный вирус.

Сейчас муниципалитеты Японии используют ПЦР-тесты для выявления Covid-19 в собранных образцах. Выявление мутаций коронавируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива. По словам представителей компании, новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку с помощью него можно выполнять обе проверки одновременно.

В Shimadzu заявили, что потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального COVID-тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.

Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве объяснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. 

Напомним, что Гибралтар первым в мире завершил Covid-вакцинацию взрослого населения. Сообщается, что около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210317_27/
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