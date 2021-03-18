Гибралтар первым в мире завершил Covid-вакцинацию взрослого населения

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Лиза Снисар
Британская заморская территория Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию взрослого населения от коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает The Telegraph 18 марта.
Гибралтар первым в мире завершил Covid-вакцинацию
Сообщается, что около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании. Отметим, что общее население Гибралтара составляет 35 тысяч человек.
Рядом факторов, которые способствовали быстрейшей в мире вакцинации, стали малое количество жителей, небольшая территория и беспрерывная поставка вакцины из Британии.
Отметим, что среди лидеров Covid-вакцинации также Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,4 миллиона — вторую.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным противодействием против препарата. При этом Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день вакцинируют лишь препаратом Covishield (AstraZeneca), который изготавливается в Индии.
Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield).
Также он заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.
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