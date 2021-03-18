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Главная Новости Общество медицина В Минздраве призвали вакцинироваться даже при наличии антител к коронавирусу
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В Минздраве призвали вакцинироваться даже при наличии антител к коронавирусу

Антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации

сегодня, 18:15
Автор:

Лиза Снисар

Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ЦОЗ объяснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. Об этом говорится на сайте ЦОЗ 18 марта. 

В Минздраве призвали вакцинироваться даже при наличии антител к коронавирусу

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

В ЦОЗ подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации.

"Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. По состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 человека, которые снова заболели Covid-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от 2 до 8 месяцев", — рассказал гендиректор ЦОЗ Роман Родына.

Как пояснили в ЦОЗ, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.

"Те, кто имеют антитела после болезни, одинаково повторно болеют. Но мы точно знаем, что вакцины работают — уровень заболеваемости среди вакцинированных практически не растет, а если и есть случаи — то они не тяжелые. А среди невакцинированных — уровень заболевших растет", — добавил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Как ранее сообщали "Комментарии", Гибралтар первым в мире завершил Covid-вакцинацию взрослого населения. Сообщается, что около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании. Отметим, что общее население Гибралтара составляет 35 тысяч человек. Среди лидеров Covid-вакцинации также Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,4 миллиона — вторую.


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Источник: https://www.phc.org.ua/news/nayavnist-antitil-vid-covid-19-ne-e-privodom-vidmovlyatisya-vid-vakcinacii
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Обусуждения

алекс

сегодня, 18:22

я готов к вакцинации, но только "Спутником", а если зеленскому не нравиться, пускай катиться к чертовой бабушке!

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