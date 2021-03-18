В Минздраве призвали вакцинироваться даже при наличии антител к коронавирусу

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Лиза Снисар
Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ЦОЗ объяснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. Об этом говорится на сайте ЦОЗ 18 марта.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
В ЦОЗ подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации.
Как пояснили в ЦОЗ, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.
Как ранее сообщали "Комментарии", Гибралтар первым в мире завершил Covid-вакцинацию взрослого населения. Сообщается, что около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании. Отметим, что общее население Гибралтара составляет 35 тысяч человек. Среди лидеров Covid-вакцинации также Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,4 миллиона — вторую.
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алекс
сегодня, 18:22
я готов к вакцинации, но только "Спутником", а если зеленскому не нравиться, пускай катиться к чертовой бабушке!