В ВОЗ сделали серьезное заявление по поводу коронавируса

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Мокрик Анастасия
Коронавирусная
инфекция может со временем превратиться в системное заболевание. Об этом во
время брифинга сообщил исполнительный директор
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл
Райан.
Майкл Райан сделал заявление о будущем коронавируса в мире - фото: из открытых источников
По словам Райана, избавиться от коронавируса на все сто
процентов невероятно сложно. Это связано с тем, что он распространен по всему
миру. Кроме того, доступ к вакцине сейчас не оптимален. Подобная ситуация прогнозируется
и на ближайшее будущее. В связи с этим распространение вируса будет и дальше
продолжаться. Однако всё же у людей есть шанс этому препятствовать.
Также исполнительный директор отметил, что верным выходом
в этой ситуации является вакцинация. Благодаря ей, по мнению Райана, люди
смогут вернуться к нормальной жизни, болезнь не будет забирать человеческие жизни, а локдаун разрушать экономику. В противном случае существует риск, что коронавирус перерастет в системное заболевание.
К слову, на сегодняшний день человечеству удалось полностью победить только одну из болезней – оспу. В ХХ веке от этого заболевания погибли 300 млн человек. Этой страшной болезни были подвержены люди всех возрастов. Избавиться от оспы полностью помогла только вакцинация, после которой это заболевание случалось крайне редко. А вот такая болезни как корь или же полиомиелит остаются непобежденными.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что специалист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что самый страшный из трех сценариев развития пандемии коронавируса, а также о том, что в Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса.
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