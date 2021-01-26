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В ВОЗ сделали серьезное заявление по поводу коронавируса

Было сообщено о будущем коронавируса

сегодня, 09:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Коронавирусная инфекция может со временем превратиться в системное заболевание. Об этом во время брифинга сообщил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В ВОЗ сделали серьезное заявление по поводу коронавируса

Майкл Райан сделал заявление о будущем коронавируса в мире - фото: из открытых источников

По словам Райана, избавиться от коронавируса на все сто процентов невероятно сложно. Это связано с тем, что он распространен по всему миру. Кроме того, доступ к вакцине сейчас не оптимален. Подобная ситуация прогнозируется и на ближайшее будущее. В связи с этим распространение вируса будет и дальше продолжаться. Однако всё же у людей есть шанс этому препятствовать. 

Также исполнительный директор отметил, что верным выходом в этой ситуации является вакцинация. Благодаря ей, по мнению Райана, люди смогут вернуться к нормальной жизни, болезнь не будет забирать человеческие жизни, а локдаун разрушать экономику. В противном случае  существует  риск, что коронавирус перерастет в системное заболевание.

К слову, на сегодняшний день человечеству удалось полностью победить только одну из болезней – оспу. В ХХ веке от этого заболевания погибли 300 млн человек. Этой страшной болезни были подвержены  люди всех возрастов.  Избавиться от оспы полностью помогла только вакцинация, после которой это заболевание случалось крайне  редко. А вот такая болезни как корь или же полиомиелит остаются непобежденными.


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что специалист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что самый страшный из трех сценариев развития пандемии коронавируса, а также о том, что в Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса



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Источник: https://twitter.com/WHO/status/1353751177603686401
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