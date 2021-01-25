В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса

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Вечканова Елена
Уже в первом полугодии 2021 года в Украине может появиться специальная лаборатория для выявления штаммов коронавируса. О грандиозных планах Центра общественного здоровья сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
Скоро Украина сможет сама исследовать отдельные штаммы коронавируса. Фото из открытых источников
По мнению чиновника, отсутствие необходимой техники для секвенирования (определения штаммов COVID-19) почти через год после начала пандемии в стране — недопустимо. Именно поэтому ЦОЗ собирается найти решение этой проблемы.
К этому же времени Украина продолжит отправлять образцы анализов в специальные референс-лаборатории, расположенные в Берлине и Лондоне. Между прочим, как пишет Михаил Радуцкий, ныне на территории нашего государства обнаружено пять штаммов коронавируса: B1 (самый распространенный в Европе, "родом" из Италии), B1.1 (похож на B1), B1.1.1 ("дитя" Европы и Великобритании), B l.5 ("родом" из Испании), B2 (регистрируется по всем континентам).
Кроме того, в последний раз регионы добавили еще по пять образцов — от пациентов, которые вернулись из Великобритании. Впрочем, акцентирует Радуцкий, ответа от иностранных лабораторий приходится ждать достаточно долго, а это может повлиять на процесс лечения.
По мнению политика, наличие лаборатории, создание которой он анонсировал, является вопросом национальной безопасности. Радуцкий убежден: этот вопрос должен проконтролировать СНБО.
Ранее "Комментарии" сообщали, какие шаги планирует предпринять Минздрав, чтобы избежать вспышки "британского" штамма коронавируса.
Также на портале можно узнать, почему украинцы не проявляют желания вакцинироваться от COVID-19.
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