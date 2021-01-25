В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса

Уже в первом полугодии 2021 года в Украине может появиться специальная лаборатория для выявления штаммов коронавируса. О грандиозных планах Центра общественного здоровья сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

Скоро Украина сможет сама исследовать отдельные штаммы коронавируса. Фото из открытых источников

По мнению чиновника, отсутствие необходимой техники для секвенирования (определения штаммов COVID-19) почти через год после начала пандемии в стране — недопустимо. Именно поэтому ЦОЗ собирается найти решение этой проблемы.

"Уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США)", — отметил Радуцкий в посте.

К этому же времени Украина продолжит отправлять образцы анализов в специальные референс-лаборатории, расположенные в Берлине и Лондоне. Между прочим, как пишет Михаил Радуцкий, ныне на территории нашего государства обнаружено пять штаммов коронавируса: B1 (самый распространенный в Европе, "родом" из Италии), B1.1 (похож на B1), B1.1.1 ("дитя" Европы и Великобритании), B l.5 ("родом" из Испании), B2 (регистрируется по всем континентам).

"В этом году, по согласованию ВОЗ, Украина будет отправлять образцы чаще — раз в месяц. Последнюю партию образцов Центр общественного здоровья отправил в Германию 20 января. Образцы отбирались по региональному принципу — по пять с каждой области", — сообщил нардеп.

Кроме того, в последний раз регионы добавили еще по пять образцов — от пациентов, которые вернулись из Великобритании. Впрочем, акцентирует Радуцкий, ответа от иностранных лабораторий приходится ждать достаточно долго, а это может повлиять на процесс лечения.

По мнению политика, наличие лаборатории, создание которой он анонсировал, является вопросом национальной безопасности. Радуцкий убежден: этот вопрос должен проконтролировать СНБО.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие шаги планирует предпринять Минздрав, чтобы избежать вспышки "британского" штамма коронавируса.

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