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Главная Новости Общество медицина В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса
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В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса

Сейчас, чтобы идентифицировать виды коронавируса, имеющиеся на территории государства, Украине приходится отправлять образцы на исследование в Великобритании и Германии

сегодня, 17:09
Автор:

Вечканова Елена

Уже в первом полугодии 2021 года в Украине может появиться специальная лаборатория для выявления штаммов коронавируса. О грандиозных планах Центра общественного здоровья сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы коронавируса

Скоро Украина сможет сама исследовать отдельные штаммы коронавируса. Фото из открытых источников

По мнению чиновника, отсутствие необходимой техники для секвенирования (определения штаммов COVID-19) почти через год после начала пандемии в стране — недопустимо. Именно поэтому ЦОЗ собирается найти решение этой проблемы.

"Уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США)", — отметил Радуцкий в посте.

К этому же времени Украина продолжит отправлять образцы анализов в специальные референс-лаборатории, расположенные в Берлине и Лондоне. Между прочим, как пишет Михаил Радуцкий, ныне на территории нашего государства обнаружено пять штаммов коронавируса: B1 (самый распространенный в Европе, "родом" из Италии), B1.1 (похож на B1), B1.1.1 ("дитя" Европы и Великобритании), B l.5 ("родом" из Испании), B2 (регистрируется по всем континентам).

"В этом году, по согласованию ВОЗ, Украина будет отправлять образцы чаще — раз в месяц. Последнюю партию образцов Центр общественного здоровья отправил в Германию 20 января. Образцы отбирались по региональному принципу — по пять с каждой области", — сообщил нардеп.

Кроме того, в последний раз регионы добавили еще по пять образцов — от пациентов, которые вернулись из Великобритании. Впрочем, акцентирует Радуцкий, ответа от иностранных лабораторий приходится ждать достаточно долго, а это может повлиять на процесс лечения.

По мнению политика, наличие лаборатории, создание которой он анонсировал, является вопросом национальной безопасности. Радуцкий убежден: этот вопрос должен проконтролировать СНБО.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие шаги планирует предпринять Минздрав, чтобы избежать вспышки "британского" штамма коронавируса.

Также на портале можно узнать, почему украинцы не проявляют желания вакцинироваться от COVID-19.


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Источник: https://t.me/radutsky/503
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