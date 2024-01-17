В ВОЗ назвали количество жизней, которые спасла вакцина от коронавируса

Новое исследование подсчитало, что вакцины от коронавируса спасли более 1,4 млн жизней в Европе. Наибольшую пользу от прививок против COVID-19 получили люди от 80 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ВОЗ.



В ВОЗ назвали количество людей, спасших вакцину от COVID-19 в Европе.

По данным ООН вакцины от коронавируса, которые впервые ввели в декабре 2020 года, уменьшила смертность на 57%, что обеспечило сохранение жизни для 1,4 млн человек в Европе. Кроме того, в ВОЗ считают, что даже первая бустерная вакцина имела положительный эффект и сохранила 700 тыс. жизней.

"Сегодня в Европе более 1,4 млн человек – большинство из них пожилые – наслаждаются жизнью со своими близкими, потому что приняли жизненно важное решение привиться от COVID-19... В этом сила вакцин", — рассказал региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

По выводам ВОЗ в Европе смертность от коронавируса достигла цифры в 2,5 млн человек, однако без применения вакцины эти показатели увеличились до 4 млн. Отчет показывает, что больше всего пользы вакцина имела для группы людей старше 80 лет, где уровень смертности снизился на 62%, в то время как уменьшение смертности в группе 25-49 лет достигало 48%.

"Мы постоянно отмечали важность вакцин против COVID-19, особенно для пожилых людей и наиболее уязвимых категорий населения. Исследование подтверждает результаты реализации странами этих рекомендаций. Доказательства неоспоримы", — добавил Клюге.

По состоянию на 17 января в мире коронавирусом заболело 701,8 млн человек, из которых 6,9 млн стали летальными случаями. В Украине заболело 5,5 млн человек, а погибло от COVID-19 не менее 112 тыс.

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