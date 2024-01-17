В ВОЗ назвали количество жизней, которые спасла вакцина от коронавируса

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Новое исследование подсчитало, что вакцины от коронавируса спасли более 1,4 млн жизней в Европе. Наибольшую пользу от прививок против COVID-19 получили люди от 80 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ВОЗ.
В ВОЗ назвали количество людей, спасших вакцину от COVID-19 в Европе.
По данным ООН вакцины от коронавируса, которые впервые ввели в декабре 2020 года, уменьшила смертность на 57%, что обеспечило сохранение жизни для 1,4 млн человек в Европе. Кроме того, в ВОЗ считают, что даже первая бустерная вакцина имела положительный эффект и сохранила 700 тыс. жизней.
По выводам ВОЗ в Европе смертность от коронавируса достигла цифры в 2,5 млн человек, однако без применения вакцины эти показатели увеличились до 4 млн. Отчет показывает, что больше всего пользы вакцина имела для группы людей старше 80 лет, где уровень смертности снизился на 62%, в то время как уменьшение смертности в группе 25-49 лет достигало 48%.
По состоянию на 17 января в мире коронавирусом заболело 701,8 млн человек, из которых 6,9 млн стали летальными случаями. В Украине заболело 5,5 млн человек, а погибло от COVID-19 не менее 112 тыс.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обществу угрожает "Болезнь Х", которая в 20 раз может быть более смертоносной COVID.
Также "Комментарии" писали, что в Китае распространяется неизвестная пневмония, массово фиксируемая среди детей.
Обсуждения
Новости