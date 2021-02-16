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Обнаружена новая разновидность COVID-19: медики выразили беспокойство

Новый вид вируса уже распространился на десять стран мира

16 февраля 2021, 10:35
Автор:

Мокрик Анастасия

В Великобритании были выявлены случаи еще одного варианта коронавируса с потенциально вызывающим беспокойство набором мутаций. Об этом информирует издание The Guardian.

Обнаружена новая разновидность COVID-19: медики выразили беспокойство

Обнаружен новый штамм коронавируса - фото: из открытых источников

Новый вариант вируса был назван B1525. Его обнаружили только в Великобритании, а и еще в ряде стран: США, Австралии, Дании и нескольких других. Известно, что первые его случаи были зафиксированы в Нигерии и Британии еще в декабре. В целом, на сегодняшний день новая разновидность covid-19 есть в десяти странах.

Эксперты отмечают, что B1525 вызывает у них беспокойство в связи с мутацией E484K в шипованном  белке, обнаруженном на внешней стороне вируса, который играет важную роль в содействии проникновению вируса в клетки.

Стоит отметить, что данная мутация делает вирус более неуязвимым к антителам, которые вырабатывает организм. В Редингском университете, что в Великобритании, рассказали, что наличие данной мутации может привести к тому, что вирус станет устойчивее еще и к некоторым вакцинам от COVID-19.

"Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот новый вариант, но можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен", — сказал он.

Исследователи намерены в кратчайшие сроки выяснить, чем еще грозит мутация E484K в новом варианте коронавируса, а так же, как правильно с ним бороться. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Украина получит вакцину немного позже. Степанов назвал новые даты вакцинации от COVID-19, а также о том, почему украинцам важно вакцинироваться от коронавируса.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/32-cases-of-latest-covid-variant-of-concern-found-in-uk
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