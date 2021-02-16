Обнаружена новая разновидность COVID-19: медики выразили беспокойство

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Мокрик Анастасия
В Великобритании были выявлены случаи
еще одного варианта коронавируса с потенциально вызывающим беспокойство набором
мутаций. Об этом информирует издание The Guardian.
Обнаружен новый штамм коронавируса - фото: из открытых источников
Новый вариант вируса был назван B1525.
Его обнаружили только в Великобритании, а и еще в ряде стран: США, Австралии,
Дании и нескольких других. Известно, что первые его случаи были зафиксированы в
Нигерии и Британии еще в декабре. В целом, на сегодняшний день новая
разновидность covid-19 есть в десяти странах.
Эксперты отмечают, что B1525 вызывает у них беспокойство в связи с мутацией E484K в шипованном белке,
обнаруженном на внешней стороне вируса, который играет важную роль в содействии проникновению вируса
в клетки.
Стоит отметить, что данная мутация делает вирус более неуязвимым к
антителам, которые вырабатывает организм. В Редингском университете, что в Великобритании, рассказали, что наличие
данной мутации может привести к тому, что вирус станет устойчивее еще и к
некоторым вакцинам от COVID-19.
"Мы еще не знаем,
насколько хорошо будет распространяться этот новый вариант, но можно
предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет
ослаблен", — сказал он.
Исследователи намерены в кратчайшие сроки выяснить, чем еще грозит мутация E484K в новом варианте коронавируса, а так же, как правильно с ним бороться.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Украина получит вакцину немного позже. Степанов назвал новые даты вакцинации от COVID-19, а также о том, почему украинцам важно вакцинироваться от коронавируса.
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