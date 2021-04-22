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В Украине значительно увеличилось количество новых случаев COVID

Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Киеве

сегодня, 08:14
Автор:

Елизавета Черных

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня, 22 апреля, в стране обнаружили 16 235 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID диагностировали у  663 детей и 319 медработников. Данные глава Минздрава обнародовал на странице в Facebook.

В Украине значительно увеличилось количество новых случаев COVID

В Украине значительно увеличилось количество новых случаев COVID - фото из открытых источников

Степанов сообщил, что наибольшее количество заболевших зафиксировали в Киеве, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. 

Также за прошедшие сутки выздоровело 18 831 человек, доставили в больницу 3 904 пациента, а также зарегистрировали 470 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 1 990 353 человек, смогли побороть заболевание 1 533 303  человек, а также зафиксировали 41 266 летальных случаев. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что по словам ведущего инфекциониста страны Ольги Голубовской, наличие высокого уровня антител к коронавирусу, не избавляет от риска заражения. Со слов специалиста, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна пандемии коронавируса, аналогично с эпидемией "испанки", должна протекать легче, нежели две предыдущие. Однако теперь COVID подвергся значительным мутациям, в результате чего спрогнозировать дальнейшее развитие заболевания сложно.

Также украинский врач рассказала, что повторные заражения коронавирусом могут происходить из-за появления новых штаммов Covid-19. В Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм. При этом эксперт подчеркнула, что вирус новый, все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать только по завершению пандемии.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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