По словам ведущего инфекциониста страны Ольги Голубовской, наличие высокого уровня антител к коронавирусу, не избавляет от риска заражения. Об этом сказано в сообщении проекта Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", передает УНИАН.

Инфекционист рассказала о риске заболевания COVID-19 даже при наличии высокого уровня антител - фото из открытых источников

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно", — заявила специалист, отметив, что грядущей осенью ситуация может измениться.

Со слов Голубовской, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна пандемии коронавируса, аналогично с эпидемией "испанки", должна протекать легче, нежели две предыдущие. Однако теперь COVID подвергся значительным мутациям, в результате чего спрогнозировать дальнейшее развитие заболевания сложно.

Напомним, что в Украине снова фиксируют увеличение количества заболевших коронавирусом. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня, 21 апреля, на территории Украины зафиксировано 12 162 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболевание диагностировали у 532 детей и 326 медработников.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинский врач рассказала, что повторные заражения коронавирусом могут происходить из-за появления новых штаммов Covid-19. В Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм. При этом эксперт подчеркнула, что вирус новый, все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать только по завершению пандемии.



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