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Главная Новости Общество медицина В Украине снова рост количества новых случаев COVID: статистика
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В Украине снова рост количества новых случаев COVID: статистика

По количеству заражений лидирует Киев

сегодня, 08:23
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня, 21 апреля, на территории Украины зафиксировано 12 162 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболевание диагностировали у 532 детей и 326 медработников. Данные министр обнародовал на странице в Facebook. 

В Украине снова рост количества новых случаев COVID: статистика

В Украине снова рост количества новых случаев COVID - фото из открытых источников

Наибольшее количество заражений зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях. 

По данным Максима Степанова, за прошедшие сутки выздоровело 14 720 человек, были госпитализированы 4 411 пациентов с COVID, а также зафиксировано 429 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

За все время пандемии в Украине, коронавирус был выявлен у 1 974 118 человек, а также зарегистрировано 40 796 летальных случаев. 

Напомним, что врачи фиксируют случаи так называемого "длинного коронавируса". Об этом заявил академик, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко. Long covid — это последствия перенесенного заболевания. Сообщается, что этот синдром может длиться несколько месяцев, сопровождаясь усталостью и иногда проблемами с другими органами.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинский врач рассказала, что повторные заражения коронавирусом могут происходить из-за появления новых штаммов Covid-19. В Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм. При этом эксперт подчеркнула, что вирус новый, все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать только по завершению пандемии.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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