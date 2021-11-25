В Институте молекулярной биологии и генетики заявили о выявлении на территории Украины новой мутации коронавирусного штамма "Дельта" - AY.4.2. Новый вариант зафиксировали в городе Днепр. Об этом пишет издание РБК-Украина.

В Украине впервые обнаружили новую мутацию штамма "Дельта" - фото из открытых источников

"Впервые в Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 — в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", — сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень заражения индийского штамма, а также его мутировавших вариантов, гораздо выше по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".

Напомним, что еще одна новая мутация коронавируса обнаружена в восьми регионах нашего государства. Если сравнивать его с исходным, то новое заболевание коварнее, потому что быстро передается от одного больного к другому. На 10–15 процентов.

Отметим, что в целом коронавирусная мутация "Дельта", которая сейчас распространена в Украине, агрессивна, однако отличается от первоначального COVID-19. Симптомы при "Дельта" штамме и само течении заболевания имеют отличия от тех, что были раньше. Активируются те вирусы, которые появились в организме ранее — начинается насморк, к которому присоединяется кашель.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что препарат компании Pfizer определен, как основной в Украине. Именно с этой компанией в Минздраве переподписали контракт на поставку вакцины против коронавируса. Контракт будет действовать в 2022-2023 годах.в контракте не только оговорены условия сотрудничества, но и сроки поставки вакцины в Украину. Так, ежегодно Украина должна получать 25 миллионов доз вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!