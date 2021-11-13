Напоминает ОРВИ в тяжелой форме: чем опасен штамм коронавируса "Дельта"

Коронавирусная мутация "Дельта", которая сейчас распространена в Украине, является агрессивной, однако отличается от первоначального COVID-19. Об этом сообщил академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

Чем опасен штамм Дельта - фото из открытых источников

Специалист отметил, что симптомы при "Дельта" штамме и само течении заболевания имеют отличия от тех, что были раньше.

"Он ("Дельта"-штамм — Ред.) очень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. В конце концов, люди не сразу могут понять, или заболели коронавирусом, или это просто простуда", — рассказал академик.

Специалист подчеркнул, что при "Дельта"- штамме активируются те вирусы, которые появились в организме ранее — начинается насморк, к которому присоединяется кашель. Однако, как отмечает Комиссаренко, большинство пациентов с коронавирусом уже не теряют вкус и обоняние.

Отметим, что лечить коронавирус, особенно мутировавший штамм "Дельта", необходимо на начальной стадии, поскольку вирус может очень быстро поражать организм человека. В связи с этим тяжелая пневмония ослабляет пациента в считанное время. Специалисты называют "Дельту" особо опасным штаммом, который все время мутирует. Если в прошлом году проходила неделя и больше до состояния тяжелой пневмонии, то сейчас это расстояние, которое преодолевает вирус, измеряется считанными часами.

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