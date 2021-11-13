logo

BTC/USD

63877.64

ETH/USD

4649.01

LTC/USD

251.70

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Напоминает ОРВИ в тяжелой форме: чем опасен штамм коронавируса "Дельта"
commentss НОВОСТИ Все новости

Напоминает ОРВИ в тяжелой форме: чем опасен штамм коронавируса "Дельта"

При "Дельта"- штамме активируются те вирусы, которые появились в организме ранее

сегодня, 08:57
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Коронавирусная мутация "Дельта", которая сейчас распространена в Украине, является агрессивной, однако отличается от первоначального COVID-19. Об этом сообщил академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН. 

Напоминает ОРВИ в тяжелой форме: чем опасен штамм коронавируса "Дельта"

Чем опасен штамм Дельта - фото из открытых источников

Специалист отметил, что симптомы при "Дельта" штамме и само течении заболевания имеют отличия от тех, что были раньше. 

"Он ("Дельта"-штамм — Ред.) очень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. В конце концов, люди не сразу могут понять, или заболели коронавирусом, или это просто простуда", — рассказал академик.

Специалист подчеркнул, что при "Дельта"- штамме активируются те вирусы, которые появились в организме ранее — начинается насморк, к которому присоединяется кашель. Однако, как отмечает Комиссаренко, большинство пациентов с коронавирусом уже не теряют вкус и обоняние. 

Отметим, что лечить коронавирус, особенно мутировавший штамм "Дельта", необходимо на начальной стадии, поскольку вирус может очень быстро поражать организм человека. В связи с этим тяжелая пневмония ослабляет пациента в считанное время.  Специалисты называют "Дельту" особо опасным штаммом, который все время мутирует. Если в прошлом году проходила неделя и больше до состояния тяжелой пневмонии, то сейчас это расстояние, которое преодолевает вирус, измеряется считанными часами.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/napominaet-orvi-v-tyazheloy-forme-akademik-rasskazal-ob-opasnosti-shtamma-delta-1906822.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!