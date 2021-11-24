В 2022-2023 украинцев будут прививать вакциной против COVID-19 одного производителя

Препарат компании Pfizer определен, как основной в Украине. Именно с этой компанией в Минздраве переподписали контракт на поставку вакцины против коронавируса. Контракт будет действовать в 2022-2023 годах. Как информирует издание "Комментарии", данную информацию озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет сайт "ТСН".

Вакцинация. Фото из открытых источников

Отмечается, что в контракте не только оговорены условия сотрудничества, но и сроки поставки вакцины в Украину. Так, ежегодно Украина должна получать 25 миллионов доз вакцины. Официально в Украине пока не принято решение о применении бустерных доз, но продление контракта с Pfizer на ближайшие пару лет фактически дает понять, что повторно прививать украинцев против коронавируса все же будут.

На сегодняшний день у украинцев есть выбор, какой вакциной прививаться против коронавируса. Одни выбирают AstraZeneca, другие CoronaVac от Sinovac Biotech, Comirnaty, еще другие Pfizer-BioNTech и Moderna. Всего 4 варианта вакцины. Но в дальнейшем приоритет будет отдан именно Pfizer-BioNTech.

Обращаясь к украинцам Виктор Ляшко призвал соотечественников использовать свое право на защиту своего организма от коронавируса. Единственным вариантом защиты есть вакцинация.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Ляшко сообщил приятные новости о том, что волна коронавируса пошла на спад. В Украине меньше фиксируется новых больных коронавирусом. Также уменьшилось количество госпитализаций. Обсуждая вопрос применения бустерных доз вакцинации Ляшко отметил, что эту тему можно будет подымать, когда уровень вакцинации достигнет минимум 60%. Пока что он на уровне 40%.





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