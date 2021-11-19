Бустерные дозы вакцинации: Ляшко рассказал, когда этот вопрос поднимут в Украине

Обсуждение темы бустерной дозы вакцины против коронавируса может стать актуальным только после того, как в Украине будет вакцинировано минимум 60% населения. Пока же этот показатель на уровне 40%. Следовательно, и данный вопрос не имеет смысла подымать. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Министр рассказал, что по самым последним данным хотя бы один укол вакцины против коронавируса получили 40% граждан Украины. Такой показатель Виктор Ляшко называет неудовлетворительным. Хоть и признает, что он ежедневно увеличивается и количество привитых людей растет.

Рассуждая о возможности пойти по пути других западных стран, одобрив бустерные дозы вакцинации Виктор Ляшко отметил, что пока что этот вопрос не имеет смысла обсуждать, но к нему стоит вернуться, когда будет провакцинировано минимум 60% населения.

Виктор Ляшко сообщил также приятные новости. Он отметил, что последние две недели впервые за последние одиннадцать недель в Украине зафиксировали снижение количества госпитализаций. Также уменьшилось количество летальных случаев в связи с коронавирусом. Министр это связывает с тем, что Украина прошла пик заболеваемости. Но расслабляться еще рано, считает Ляшко, потому что в Европе снова началась вспышка заболеваемости, а значит она вновь может накрыть Украину.

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