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Ляшко прокомментировал акции "антивакцинаторов"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал акции и собрания людей, которые выступают против вакцинации от коронавирусной болезни

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Минздрава называет марш "антивакциниторов", который прошел сегодня под стенами Верховной Рады и в правительственном квартале, насмешкой над украинскими медиками и теми украинцами, которые потеряли близких и родных из-за коронавируса. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава Минздрава заявил во время брифинга.

Ляшко прокомментировал акции "антивакцинаторов"

Виктор Ляшко. Фото сайт Кабинета министров

По словам Виктора Ляшко, люди, которые собрались сегодня в Киеве с призывами к государству перестать требовать от украинцев вакцинироваться – это не о правах и свободе, это об эгоизме, потому что такими собраниями люди просто насмехаются с медиков и семей тысяч украинцев, которые во время пандемии потеряли своих близких.

Министр добавил, что как только противник вакцинации попадает в реанимацию, его смелость куда-то улетучивается. Там же не действуют поддельные ковид-сертификаты. Виктор Ляшко подчеркнул, очень хотелось бы, чтобы люди осознали это именно сейчас.

Ляшко обратился к украинцам с призывом, не вестись на лживую информацию о вакцинации, которой сегодня переполнены соцсети, а доверять лишь проверенным фактам от официальных источников, среди которых Минздрав, Всемирная организация здравоохранения и Центр общественного здоровья.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня около 8 утра несколько сотен человек собрались в центре Киева на акцию за права, которую ещё называют маршем "антивакцинаторов". Собравшиеся требовали от власти отменить карантинные меры в стране, а также убрать требования об обязательной вакцинации получении ковид-сертификатов.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1300867487002141
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Обсуждения

Юрий

сегодня, 12:26

Ляшко вообще поехал кукушкой??? Люди вышли не против вакцины а против принудительной вакцинации с нарушением прав человека и Конституции! Человек сам в праве решать делать ему ее или не делать. А то что сейчас творится в стране это геноцид против народа. Люди теряют работы не могут добраться к своим родным. Задумайтесь, вы не понимаете даже для чего люди вышли на митинг и это страшно!!!

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