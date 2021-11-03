В Киеве Марш "антивакцинаторов": что требуют собравшиеся

Несмотря на скачок заболеваемости коронавирусом и рост госпитализации. В Киеве на площади возле парламента прошел марш за права, который ещё называют маршем "антивакцинаторов". Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь портал "Украинской правды".

Марш против вакцинации. Фото: Украинская правда

Пасмурная, дождливая погода не помешала тому, противникам обязательной вакцинации против коронавируса собраться под стенами Верховной Рады. Правда людей собралось не так много, как заявляли организаторы. Против вакцинации выступило несколько сотен человек, подавляющее большинство которых было без защитных масок.

Акция стартовала в 8 утра. Основные требования, которые выдвинули собравшиеся – это отмена карантинных ограничений и самое главное – отмена обязательной вакцинации, что нарушает права людей, которые гарантированы Конституцией Украины.

Если говорить об известных политиках, которые публично высказались в поддержку собравшихся, то это экс-нардеп Надежда Савченко, которую правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" с "липовым" COVID-сертификатом.

Спустя некоторое время участники акции решили перейти к более радикальным методам, чтобы обратить на себя внимание, и заблокировали в нескольких местах правительственный квартал. Митингующие с плакатами перекрывали на время дорогу, время от времени конфликтовали с полицией, которая требовала, чтобы движение было возобновлено.

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