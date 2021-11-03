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Врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

Тараса Жиравецкий рассказал, что медики работают на пределе своих возможностей

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине продолжает стремительно увеличиваться количество больных коронавирусом и система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. В стационарах заканчиваются койкоместа. Поэтому медикам ничего другого не остаётся, кроме как разворачивать мобильные госпитали. Все очень похоже на то, что вскоре может наступить коллапс и медики не смогут справляться с наплывом больных. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий. 

Врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

Коронавирус. Фото из открытых источников

При этом медик подчеркнул, что Украина ещё даже не на пике заболеваемости COVID-19. Сложнее всего системе здравоохранения будет через месяц. В начале декабря, по мнению Тараса Жиравецкого, уровень госпитализации может достигнуть от 6 до 8 тысяч пациентов в сутки. 

Врач также добавил, что те данные которые ежедневно показывает Минздрав о нововыявленных кейсах заболевания коронавирусом не соответствуют действительности. На самом деле они намного выше, примерно в пять раз. 

Также доктор не исключает, что в регионах может начаться медицинский коллапс. На сегодняшний день больше всего нагрузки испытывают медучреждения Одессы и Харькова. Что же касается Львова, то здесь часть горбольниц перепрофилирована на инфекционные, где обслуживают больных коронавирусом. Тем не менее, все равно не хватает больниц и медработников, которые работают на пределе своих возможностей.

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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/strana-gorit-smertey-stanet-bolshe-vrachi-o-tom-kak-koronavirus-svirepstvuet-v-ukraine-i-chto-budet-dalshe-1896283.html
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