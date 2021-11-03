Врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

В Украине продолжает стремительно увеличиваться количество больных коронавирусом и система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. В стационарах заканчиваются койкоместа. Поэтому медикам ничего другого не остаётся, кроме как разворачивать мобильные госпитали. Все очень похоже на то, что вскоре может наступить коллапс и медики не смогут справляться с наплывом больных. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Коронавирус. Фото из открытых источников

При этом медик подчеркнул, что Украина ещё даже не на пике заболеваемости COVID-19. Сложнее всего системе здравоохранения будет через месяц. В начале декабря, по мнению Тараса Жиравецкого, уровень госпитализации может достигнуть от 6 до 8 тысяч пациентов в сутки.

Врач также добавил, что те данные которые ежедневно показывает Минздрав о нововыявленных кейсах заболевания коронавирусом не соответствуют действительности. На самом деле они намного выше, примерно в пять раз.

Также доктор не исключает, что в регионах может начаться медицинский коллапс. На сегодняшний день больше всего нагрузки испытывают медучреждения Одессы и Харькова. Что же касается Львова, то здесь часть горбольниц перепрофилирована на инфекционные, где обслуживают больных коронавирусом. Тем не менее, все равно не хватает больниц и медработников, которые работают на пределе своих возможностей.

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