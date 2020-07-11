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Главная Новости Общество медицина В Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса: как называются лекарства
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В Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса: как называются лекарства

В Минздраве рассказали, какие украинские лекарства от коронавируса сейчас проходят клинические испытания

сегодня, 22:18
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса: как называются лекарства

В Украине тестируют четыре лекарственных препарата, которые могут помочь в лечении коронавирусной болезни. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Речь идет о таких лекарствах для лечения COVID-19, как "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен".

"Они все проходят стадии клинических испытаний, это достаточно серьезный механизм, - сообщил министр. - Некоторые находятся уже практически на завершающих стадиях. Сразу после получения результатов будут сделаны выводы относительно эффективности этих лекарственных средств".

Степанов отметил, что гордится тем, что украинские производители находятся в тренде и испытывают свои лекарственные средства по лечению коронавируса.

Напомним, в Минздраве рассказали, у какой компании Украина собирается закупать вакцину от коронавируса. Так, стало известно, на какой стадии находятся переговоры нашей страны относительно приобретения вакцины от коронавируса.

Как сообщалось ранее, Украина намерена разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с другими странами. Так, наша страна стремится присоединиться к Стратегии ЕС относительно вакцинации от коронавируса.


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