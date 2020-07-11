Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 800 случаев заражения

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 52 843 случая инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 800
случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 11 июля в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 1372 человек. В то же время 25 661 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1046 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 100 649. Всего проведено 786 402 тестирование методом
ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 2081 случай;
- Волынская область – 2987 случаев;
- Днепропетровская область – 1140 случаев;
- Донецкая область – 758 случаев;
- Житомирская область – 1521 случай;
- Закарпатская область – 3842 случая;
- Запорожская область – 612 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2971 случай;
- Кировоградская область – 670 случаев;
- г. Киев – 6115 случаев;
- Киевская область – 2986 случаев;
- Львовская область – 6882 случая;
- Луганская область – 93 случая;
- Николаевская область – 477 случаев;
- Полтавская область – 331 случай;
- Ровненская область – 4520 случаев;
- Сумская область – 337 случаев;
- Тернопольская область – 2217 случаев;
- Харьковская область – 2621 случай;
- Херсонская область – 204 случая;
- Хмельницкая область – 888 случаев;
- Черновицкая область – 5117 случаев;
- Черкасская область – 738 случаев;
- Черниговская область – 594 случая.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что в мире зарегистрировали рекордное
число заболеваемости коронавирусом за сутки.
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