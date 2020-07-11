Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 800 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 52 843 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 800 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 11 июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1372 человек. В то же время 25 661 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1046 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 100 649. Всего проведено 786 402 тестирование методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 2081 случай;

- Волынская область – 2987 случаев;

- Днепропетровская область – 1140 случаев;

- Донецкая область – 758 случаев;

- Житомирская область – 1521 случай;

- Закарпатская область – 3842 случая;

- Запорожская область – 612 случаев;

- Ивано-Франковская область – 2971 случай;

- Кировоградская область – 670 случаев;

- г. Киев – 6115 случаев;

- Киевская область – 2986 случаев;

- Львовская область – 6882 случая;

- Луганская область – 93 случая;

- Николаевская область – 477 случаев;

- Полтавская область – 331 случай;

- Ровненская область – 4520 случаев;

- Сумская область – 337 случаев;

- Тернопольская область – 2217 случаев;

- Харьковская область – 2621 случай;

- Херсонская область – 204 случая;

- Хмельницкая область – 888 случаев;

- Черновицкая область – 5117 случаев;

- Черкасская область – 738 случаев;

- Черниговская область – 594 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что в мире зарегистрировали рекордное число заболеваемости коронавирусом за сутки.

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