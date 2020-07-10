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В мире очередной антирекорд заражения коронавирусом

Коронавирус начал распространяться невероятными темпами

сегодня, 21:28
Автор:

Владимир Лавский
В мире очередной антирекорд заражения коронавирусом

В мире зарегистрировали рекордное число заболеваемости коронавирусом за сутки. Об этом сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения. 

За последние 24 часа зафиксировано 228 102 больных, за это же время умерли 5565 человек. Самым большим оказался прирост в Соединенных Штатах Америки (+64 630 новых случаев), Бразилии (+44 571), Индии (+26 506) и Южно-Африканской республике (+13 674). 

Напомним, предыдущий антирекорд состоялся четвертого июля, когда за сутки в мире заразилось 212 625 человек. 

Как сообщали "Комментарии", в Украине за сутки число тех, кто смог вылечиться, впервые перевалило за тысячу. Накануне отрицательные результаты повторного теста на коронавирус из лаборатории получили 1016 человек. Больше всего, тех кто смог победить болезнь, за сутки появилось в Волынской области - их 228. И это в четыре раза больше, чем зафиксировали за день новых случаев. 

Впервые за несколько последних недель менее сотни новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области. В то же время, в Киеве их прибавилось сразу 118.



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