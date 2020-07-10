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Снова рекорд: как изменилось количество больных коронавирусом в Украине

Количество пациентов, которые смогли победить коронавирус, впервые превысило тысячу за день

сегодня, 09:38
Автор:

Виолетта Комаровская
Снова рекорд: как изменилось количество больных коронавирусом в Украине

Коронавирус в Украине снова бьет рекорды. На этот раз они положительные. Побежденным оказался сам COVID-19. За сутки количество тех, кто смог вылечиться, впервые перевалило за тысячу. Накануне отрицательные результаты повторного теста на коронавирус с лаборатории получили 1016 человек. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет больных с COVID-19 в Украине.

Больше всего, тех кто смог победить болезнь, за сутки появилось в Волынской области - их 228. И это в четыре раза больше, чем зафиксировали за день новых случаев. 

Впервые за несколько последних недель менее сотни новых случаев заражения за фиксировали во Львовской области. В то же время, в Киеве их прибавилось сразу 118. 

В целом, в регионах ситуация следующая: 


Львовская область - 6763 случая (+82); 

г. Киев - 5990 случаев (+118)

Черновицкая область - 5096 случаев (+22)

Ровенская область - 4454 случая (+74);

Закарпатская область - 3734 случая (+112);

Киевская область - 2940 случаев (+45);

Волынская область - 2932 случая (+57)

Ивано-Франковская область - 2915 случаев (+58);

Харьковская область - 2577 случаев (+56)

Тернопольская область - 2174 случая (+21);

Одесская область - 2108 случаев (+56);

Винницкая область - 2060 случаев (+39)

Житомирская область - 1512 случаев (+12);

Днепропетровская область - 1137 случаев (+7);

Хмельницкая область - 881 случай (+16);

Донецкая область - 751 случай (+2);

Черкасская область - 725 случаев (+18);

Кировоградская область - 670 случаев (+1);

Запорожская область - 610 случаев (+5);

Черниговская область - 592 случая (+7);

Николаевская область - 467 случаев (+2);

Сумская область - 332 случая (+4);

Полтавская область - 330 случаев (+3)

Херсонская область - 203 случая (+2);

Луганская область - 90 случаев (+0)


Общее число инфицированных с начала вспышки в Украине достигло 52 043 человек. Их них 24 800 уже выздоровели. Коронавирус унес жизни 1345 украинцев. 18 из них умерли от всевозможных осложнений за вчера. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о прогнозах главного американского инфекциониста относительно того, когда в мире стоит ждать угасания вспышки коронавируса


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