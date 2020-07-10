Только набирает обороты: главный инфекционист США рассказал, что будет с пандемией коронавируса

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Виолетта Комаровская
Пандемия коронавируса не может закончится в скором времени, поскольку еще даже не достигла своего пика. Сначала мир должен пережить усиление вспышки, считает главный инфекционист США. Об этом Энтони Фаучи рассказал в интервью изданию Corriere Della Sera.
В ближайшее время пандемия будет только усиливаться, а больных коронавирусом в мире будет становиться все больше и больше.
"Крупные вспышки мы сейчас видим в ЮАР, в Бразилии и в Азии. Это говорит, что мы лишь на начальном этапе пандемии", - уверен инфекционист.
По мнению Фаучи, сейчас мир находится на старте глобальной вспышки COVID-19. Поэтому делать прогнозы о том, когда она угаснет - рано. Пока мир не переживет пик, этого не случится. К тому же за первой волной заболеваемости, вероятно, пойдет вторая.
"Вот я только не понимаю, почему сейчас все так обеспокоены второй волной? Мы сейчас по колено стоим в первой волны. Мы из нее пока еще не выбрались",- говорит Фаучи.
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