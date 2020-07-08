В Минздраве рассказали, сколько реально больных коронавирусом может быть в Украине

Фото: МОЗ Украины

Число инфицированных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч человек. Это в три раза больше от официальных цифр, рассказал в интервью журналистам ВВС главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Не все больные коронавирусом обращаются за помощью врачей или же часто болеют бессимптомно. Поэтому реальное число инфицированных в Украине можно лишь предположить. Рассчитать его приблизительно с помощью математического моделирования попытались в Министерстве здравоохранения. Там предполагают, что тестирование помогает выявлять лишь 35% больных.

В течение нескольких недель в Украине каждый день даже официально прибавляется более чем по полтысячи больных. Виктор Ляшко не исключает, что с такими темпами Украина может стать новым эпицентром коронавируса в Европе.

"Мы всегда готовимся к самым пессимистичным сценариям. Боимся ли мы подобной ситуации? Безусловно. Готовимся ли к ней? Однозначно. Но если заболеваемость будет стремительно расти, никто к этому не будет готов", - говорит Ляшко.

Прежде всего, не выдержать такой нагрузки может украинская система здравоохранения. Но ждать сильной вспышки в ближайшее время не стоит, успокаивает чиновник.

"Уверен, что ничего подобного летом не произойдет. Хотя бы потому, что нет других гриппоподобных заболеваний. Если же будем игнорировать карантин, в этом случае ни о каких прогнозах и речи быть не может", - объяснил санитарный врач.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Всемирной организации здравоохранения назвали еще один способ передачи коронавируса от человека к человеку.

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