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В ВОЗ назвали еще один путь передачи коронавируса

Коронавирус может задерживаться в воздухе в закрытых и плохо проветриваемых помещениях

сегодня, 08:03
Автор:

Виолетта Комаровская
В ВОЗ назвали еще один путь передачи коронавируса

Фото: WHO

Коронавирус может задерживаться в воздухе и затем попадать в организм человека в виде микроскопических частиц. Этот способ передачи инфекции не исключают во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сказала во время брифинга в Женеве технический директор ВОЗ по борьбе и профилактике инфекций Бенедетта Аллегранци, пишет Reuters. 

Один из главных путей передачи коронавируса - через крупные капли, которые выходят из организма инфицированного человека, например, во время кашля. В ВОЗ признали, что заразиться также можно и от более мелких частиц, которые попадают в воздух и могут сохраняться там в течение некоторого времени. Особенно, если речь идет о закрытых помещениях, где циркуляции воздуха почти нет. 

"Мы получаем новые доказательства и должны быть готовы правильно их понять. Нельзя исключать совсем вероятность передачи коронавируса через воздух в общественных местах. Особенно, если речь идет о специфических условиях: переполненных, плохо проветриваемых и закрытых помещениях", - говорит Аллегранци. 

Ранее в журнале "Клинические инфекционные заболевания" ученые опубликовали открытое письмо, в котором пытаются доказать, что частички вируса могут из воздуха попасть в организм во время дыхания. Свои подписи под публикацией поставили 239 исследователя из 32 стран. Они требуют от ВОЗ пересмотреть свои рекомендации касательно профилактики коронавируса. В Организации пообещали все доказательства еще раз проверить и сделать окончательные выводы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что, по мнению сингапурских ученых, планете может угрожать еще один коронавирус


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