Планете угрожает новый коронавирус: заявление сингапурских ученых

Новый коронавирус угрожает человечеству. Он может атаковать планету уже в ближайшее десятилетие. Об этом заявил в интервью The Straits Times профессор Ван Линьфа из Национального университета Сингапура.

Еще одна пандемия в мире неизбежна, считают в Сингапурском университете, где работают над Программой новых инфекционных заболеваний. Ее руководитель профессор Ван Линьфа уже предупреждал в 2013 году о появлении нового типа вируса. Тогда он изучал происхождение MERS, ближневосточного респираторного синдрома. С тех пор до появления COVID-19 прошло менее 10 лет.

Опасность новых типов вирусов в том, что они легко передаются от человека к животным и наоборот, говорит ученый. А значит могут размножаться бесконтрольно. Так произойдет и с новым коронавирусом.

"Распространения нового коронавируса стоит ожидать однозначно. Когда точно это произойдет - неизвестно. Как и непонятно, насколько серьезной будет новая вспышка", - рассказал Ван Линьфа.

По словам коллеги профессора - заместителя руководителя Школы общественного здоровья при университете Алекса Кука, - даже сейчас человечество не понимает реальных масштабов пандемии коронавируса. Ведь многие болеют бессимптомно, но при этом являются переносчиками инфекции. Общее число инфицированных может быть в 10 раз больше, чем известно официально. По официальным данным, напомним, в мире COVID-19 подхватили 11 с половиной миллионов человек.

"Ученые не смогут назвать вам точные цифры, у многих пациентов вообще нет симптомов. Единственный вариант приблизиться к реальным показателям - делать всем тесты на антитела", - считает Алекс Кук.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему в Украине не делают тесты на коронавирус массово.

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