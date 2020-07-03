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В Минздраве объяснили, почему украинцев массово не тестируют на коронавирус

Объемы тестирования на коронавирус в Украине вскоре могут вырасти в два раза, - Ляшко

сегодня, 10:37 comments624
Автор:

Виолетта Комаровская
В Минздраве объяснили, почему украинцев массово не тестируют на коронавирус

Фото: iStockphoto

Украинцев не могут массово тестировать на коронавирус, так как для этого не хватает оборудования и специалистов. Об этом рассказал главный санврач Украины журналистам издания "Новое время". Массовые тесты могли бы помочь выявлять гораздо больше безсимптомных случаев COVID-19.

Сейчас в Украине тестируют, в первую очередь тех, кто контактировал с больными с коронавирусом, имеет симптомы, находился в эпицентре вспышки или же приехал из-за границы. Массового тестирования, как во многих других странах не проводят. 

"Для этого нам, к сожалению, не хватит ни мощностей, ни квалифицированных специалистов", - говорит Ляшко. 

Да и украинская экономика пока не готова к подобному.

"В каждой стране алгоритм тестирования разрабатывают, исходя из экономических возможностей. Мы ведь не можем говорить сейчас о том, что экономика Украины равна экономике Польши, Испании, Италии и, тем более, США. Всех желающих протестировать мы не сможем. Но однозначно анализы делают тем, кто имеет симптомы, чтобы держать ситуацию под контролем", - объяснил чиновник. 

И все же, со временем в Украине будут наращивать темпы тестирования, - уверяет Ляшко. 

"Еще когда эпидемия только начиналась, мы назвали границу наших возможностей - 80 тысяч тестов в неделю. Сейчас мы делаем абсолютно спокойно 72 тысячи. Поставленную цель мы почти выполнили", - сказал главный санитарный врач. 

По его словам, Украина сейчас покупает специальное оборудование для лабораторий. И уже вскоре в государственных лабораториях смогут делать в два раза больше тестов на коронавирус.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как изменилось количество инфицированных коронавирусом в Украине, и какие регионы самые пораженные. 


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