Вспышка начинает угасать: как изменилось количество больных коронавирусом в Украине

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Виолетта Комаровская
Пик новой вспышки коронавируса в Украине, похоже, остался позади. В течение недели в стране не фиксировали рекордных показателей по уровню заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 876 пациентов. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет случаев инфицирования.
Вместе с тем, нынче резко выросло количество новых жертв коронавируса. Из-за осложнений скончались еще 27 пациентов. Столь высокого показателя за сутки в Украине в последнее время не было. Например, накануне погибших было более чем в два раза меньше. Общее количество жертв уже достигло 1 212 человек.
Тех, кто выздоровел от коронавируса, стало больше сразу на 505. И теперь их - 20 558.
Самыми пораженными COVID-19 регионами все еще остаются Львовская область, а также Киев. За сутки здесь снова более чем по сотне новых больных с коронавирусом. В целом, в регионах Украины ситуация следующая:
Львовская область - 5883 случая (+153);
г. Киев - 5347 случаев (+105);
Черновицкая область - 4935 случаев (+41);
Ровенская область - 3950 случаев (+73);
Закарпатская область - 3126 случаев (+80);
Киевская область - 2702 случая (+47);
Волынская область - 2571 случай (+63);
Ивано-Франковская область - 2544 случая (+55);
Харьковская область - 2255 случаев (+48);
Тернопольская область - 1990 случаев (+32);
Винницкая область - 1915 случаев (+20);
Одесская область - 1792 случая (+56);
Житомирская область - 1435 случаев (+14);
Днепропетровская область - 1103 случая (+8);
Хмельницкая область - 822 случая (+14);
Кировоградская область - 653 случая (+3);
Черкасская область - 653 случая (+8);
Донецкая область - 599 случаев (+37);
Запорожская область - 579 случаев (+3);
Черниговская область - 554 случая (+7);
Николаевская область - 450 случаев (+3);
Полтавская область - 322 случая (+2);
Сумская область - 304 случая (+2);
Херсонская область - 195 случаев (+1);
Луганская область - 84 случая (+1);
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