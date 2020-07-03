Вспышка начинает угасать: как изменилось количество больных коронавирусом в Украине

Пик новой вспышки коронавируса в Украине, похоже, остался позади. В течение недели в стране не фиксировали рекордных показателей по уровню заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 876 пациентов. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет случаев инфицирования.

Вместе с тем, нынче резко выросло количество новых жертв коронавируса. Из-за осложнений скончались еще 27 пациентов. Столь высокого показателя за сутки в Украине в последнее время не было. Например, накануне погибших было более чем в два раза меньше. Общее количество жертв уже достигло 1 212 человек.

Тех, кто выздоровел от коронавируса, стало больше сразу на 505. И теперь их - 20 558.

Самыми пораженными COVID-19 регионами все еще остаются Львовская область, а также Киев. За сутки здесь снова более чем по сотне новых больных с коронавирусом. В целом, в регионах Украины ситуация следующая:





Львовская область - 5883 случая (+153);



г. Киев - 5347 случаев (+105);

Черновицкая область - 4935 случаев (+41);

Ровенская область - 3950 случаев (+73);

Закарпатская область - 3126 случаев (+80);

Киевская область - 2702 случая (+47);

Волынская область - 2571 случай (+63);



Ивано-Франковская область - 2544 случая (+55);

Харьковская область - 2255 случаев (+48);

Тернопольская область - 1990 случаев (+32);

Винницкая область - 1915 случаев (+20);

Одесская область - 1792 случая (+56);

Житомирская область - 1435 случаев (+14);

Днепропетровская область - 1103 случая (+8);

Хмельницкая область - 822 случая (+14);

Кировоградская область - 653 случая (+3);

Черкасская область - 653 случая (+8);

Донецкая область - 599 случаев (+37);



Запорожская область - 579 случаев (+3);

Черниговская область - 554 случая (+7);

Николаевская область - 450 случаев (+3);

Полтавская область - 322 случая (+2);

Сумская область - 304 случая (+2);

Херсонская область - 195 случаев (+1);

Луганская область - 84 случая (+1);





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