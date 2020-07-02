Сотни слонов найдены мертвыми в Ботсване: исследователи не исключают заражения коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Жители южноафриканской страны Ботсвана обнаружили более
350 трупов слонов в дельте реки Окаванго с начала мая. Никто не знает, почему
животные умирают, а результаты лабораторных исследований образцов будут
известны еще через несколько недель. Об этом сообщает BBC.
В Ботсване проживает треть сокращающейся популяции
африканских слонов. Доктор Маккенн из британского благотворительного
национального парка Rescue рассказал журналистам BBC, что местные защитники
природы впервые предупредили правительство о происшествии в начале мая, после
того как они совершили полет над дельтой реки.
Еще в мае правительство Ботсваны исключило браконьерство
в качестве причины, отметив, что бивни не были удалены. Есть и другие вещи,
которые указывают на не связанные с браконьерством причины. Так, исследователи
отмечают, что в случае, если бы за смертями слонов стояли браконьеры, то это не
ограничилось бы только слонами.
Доктор Маккенн также предварительно исключил естественное
отравление сибирской язвой, которое убило по меньшей мере 100 слонов в Бостване
в прошлом году. Но врачи не смогли исключить ни отравления, ни болезни. Судя по
тому, как умирают животные (многие просто падают) и по тому, как другие слоны
ходят кругами, можно предположить, что это нарушение связано с неврологией.
В любом случае, не зная источника, невозможно исключить
возможность заражения болезнью людей, особенно если причина находится либо в
водных источниках, либо в почве. Доктор Маккен указывает на пандемию COVID-19,
которая, как полагают, началась у животных.
Доктор Сирил Таоло, исполняющий обязанности директора
Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны, сообщил The
Guardian, что они пока подтвердили гибель по меньшей мере 280 слонов и
находятся в процессе подтверждения остальных. Однако причины смерти животных им
пока не известны.
Ранее "Комментарии" писали, что около 100 слонов в Таиланде потеряли работу из-за карантина и отсутствия туристов.
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