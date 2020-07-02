Сотни слонов найдены мертвыми в Ботсване: исследователи не исключают заражения коронавирусом

Жители южноафриканской страны Ботсвана обнаружили более 350 трупов слонов в дельте реки Окаванго с начала мая. Никто не знает, почему животные умирают, а результаты лабораторных исследований образцов будут известны еще через несколько недель. Об этом сообщает BBC.



В Ботсване проживает треть сокращающейся популяции африканских слонов. Доктор Маккенн из британского благотворительного национального парка Rescue рассказал журналистам BBC, что местные защитники природы впервые предупредили правительство о происшествии в начале мая, после того как они совершили полет над дельтой реки.

Еще в мае правительство Ботсваны исключило браконьерство в качестве причины, отметив, что бивни не были удалены. Есть и другие вещи, которые указывают на не связанные с браконьерством причины. Так, исследователи отмечают, что в случае, если бы за смертями слонов стояли браконьеры, то это не ограничилось бы только слонами.

Доктор Маккенн также предварительно исключил естественное отравление сибирской язвой, которое убило по меньшей мере 100 слонов в Бостване в прошлом году. Но врачи не смогли исключить ни отравления, ни болезни. Судя по тому, как умирают животные (многие просто падают) и по тому, как другие слоны ходят кругами, можно предположить, что это нарушение связано с неврологией.

В любом случае, не зная источника, невозможно исключить возможность заражения болезнью людей, особенно если причина находится либо в водных источниках, либо в почве. Доктор Маккен указывает на пандемию COVID-19, которая, как полагают, началась у животных.

Доктор Сирил Таоло, исполняющий обязанности директора Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны, сообщил The Guardian, что они пока подтвердили гибель по меньшей мере 280 слонов и находятся в процессе подтверждения остальных. Однако причины смерти животных им пока не известны.

Ранее "Комментарии" писали, что около 100 слонов в Таиланде потеряли работу из-за карантина и отсутствия туристов.

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