Украина намерена разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с другими странами

Украина намерена присоединиться к Стратегии Евросоюза по вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина "Интерфаксу-Украина".

По ее словам, сейчас Украина ведет дискуссию о том, как наша страна может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин.

"В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС: там есть блок, который касается международного сотрудничества. Как раз на этой неделе я буду уже подробно общаться с коллегами из Еврокомиссии о том, как Украина может присоединиться к этим усилиям, как минимум в порядке получения оперативной информации", - сказала Стефанишина.

Сообщается, что в Украине уже проводились консультации с компаниями на внутреннем фармрынке.

"Мы общались со странами Европы, и много слышим о том, что есть смысл инвестировать усилия в разработку лекарств. Сегодня я знаю, что крупнейшие фармацевтические компании Украины уже в сотрудничестве с иностранными фармкомпаниями работают над разработкой лекарств. Поэтому мы хотим быть в тренде и политическом диалоге по глобальным инициативам по вакцинации", - отметила Стефанишина.

Но, при этом, по ее словам, не надо забывать о вопросах разработки лекарств. Стефанишина добавила, что в Украине очень мало мощностей для производства вакцины или компонентов для вакцинации, однако, имеется мощный фармацевтический бизнес.

Напомним, в ЕС заключили первый контракт на закупку вакцины против коронавируса.

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